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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 13-1-2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:01 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 13-1-2021، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية.

محليًا، تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم، وانخفض الجرام الواحد 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.97%، لتسجل الأوقية 1861.7 دولار، وفقًا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 13-1-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (925 جنيهًا)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات اليومية هبوطًا ليصل إلى 925 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (809 جنيهات)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 21 الهبوط في التعاملات اليومية ليسجل نحو 809 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (695 جنيهًا)

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات نحو 695 جنيهًا للجرام في التعاملات الآن في سوق الذهب وهو العيار الأكثر انتشارًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6472 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 6472 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

استقرت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27780 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار.

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 925 ألف جنيه اليوم.

يشار إلى أن أسعار الذهب تراجعت إلى 1839.89 دولار وسجلت أسعار الذهب هبوطًا 4.4%، لتقترب من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع في وقت سابق من الجلسة الصباحية اليوم الأربعاء، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

جدير بالذكر، أنه كلما ازدادت الأزمات عالميًّا فإن ذلك يؤثر إيجابًا على سعر الذهب الذي يستفيد من الأزمات، كما أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحة كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة، على العكس منها عالميًّا، إذ تسهم في صعود سعر الذهب والإقبال عليه.

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