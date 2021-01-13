رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل معرض «العائلة المقدسة» بمكتبة الحضارة الإسلامية (صور)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:23 ص
معرض العائلة المقدسة
معرض العائلة المقدسة
نضال ممدوح
طباعة
أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة ومعرض فني بعنوان "العائلة المقدسة" بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباي بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

واستهلت الورشة بحديث الفنانة التشكلية لينا عبدالفتاح، عن قصة السيدة مريم عليها السلام، ومسار العائلة المقدسة إلى مصر، والأماكن التي مرت بها وكيف كانت مصر أرض السكن والأمان، أعقبها ورشة فنية لتنفيذ إحدى العناصر الهامة التي كان لها ارتباط وثيق بمسار العائلة تاريخيا وفنيًا، وهي عنصر "النخلة" والتس أصبحت عنصرا يمثل الثقافة العربية.

وعلى هامش الورشة، أقيم معرضًا فنيًا فس الهواء الطلق بالحديقة الخاصة بالسبيل، افتتحه الكاتب أشرف أمين مساعد رئيس تحرير جريدة الهرام، تضمن مجموعة من اللوحات تطرح أفكارا معاصرة ورؤى متباينة للسيدة مريم عليها السلام ومسار العائلة المقدسة.

وشاركت الدكتورة مي السباعي، المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وطرحت أفكارا معاصرة عن رؤية السيدة مريم العزراء باستخدام فن الكولاج، بينما شارك الفنان بشوي عزيز طالب بكلية الفنون التطبيقية، بأعمال تحكي مسار العائلة المقدسة إلى مصر وأهم الأماكن المباركة بمصر، وشاركت الفنانة روان أشرف عبدالكريم طالبة الفنون الجميلة برؤية جمالية لمسار العائلة المقدسة، وأيضا الفنانة أميرة على طالبة الفنون الجميلة بتصميم فني معاصر للسيدة العزراء تحمل طفلها، كما شاركت الفنانه لمياء بدران فنانة الخط العربي بلوحات تحمل عبارات "الله محبة" بالخط الديواني.

وتضمن برنامج اليوم، ندوة تطبيقية بعنوان "فن الكولاج " وكانت أهم محاورها كيفية تطويع التقدم التكنولوجى في برامج التصميم الفنى فى إرسال رؤية الفنان للمتلقي، تحدث فيها الدكتورة مى السباعى، وأدارت الندوة الدكتورة أسماء جبر، بمشاركة كوكبة من طلاب الكليات المتخصصة.

أقيمت الفعاليات بحضور الكاتبة سهير الإمام نائب رئيس تحرير جريدة البروجرية إجيبسيان سابقًا، والدكتور ماهر داود أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة، والفنانة شيرين عبدالسلام مدير سبيل قايتباي بوزارة الآثار، والفنانة إنجي عبدالحق، والسيد صالح مدير المكتبة، وأحمد وجدي عضو العلاقات العامة بالمكتبة، وعدد من السياح الأجانب، الذين اعربوا عن سعادتهم بالمعرض والأمكان الأثرية بالمنطقة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والإلتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة.
معرض العائلة المقدسة
معرض العائلة المقدسة
معرض العائلة المقدسة
معرض العائلة المقدسة
معرض العائلة المقدسة
معرض العائلة المقدسة
معرض العائلة المقدسة
معرض العائلة المقدسة
معرض العائلة المقدسة
معرض العائلة المقدسة

موضوعات متعلقة

«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

رسميًا.. أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين وكيلي مجلس النواب

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مانشستر يونايتد ينفرد بالصدارة بهدف بوجبا «الصاروخى» فى شباك بيرنلى

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

«الرواية والتاريخ».. كتاب جديد لعادل ضرغام

سيد هويدى ينعى «شفيع شلبى»: كان فنانًا استثنائيًا

عبد الكريم هداد بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

عرض الوثائقى «دير سانت كاترين» أونلاين.. اللية