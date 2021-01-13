تفاصيل معرض «العائلة المقدسة» بمكتبة الحضارة الإسلامية (صور)

أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة ومعرض فني بعنوان "العائلة المقدسة" بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباي بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.واستهلت الورشة بحديث الفنانة التشكلية لينا عبدالفتاح، عن قصة السيدة مريم عليها السلام، ومسار العائلة المقدسة إلى مصر، والأماكن التي مرت بها وكيف كانت مصر أرض السكن والأمان، أعقبها ورشة فنية لتنفيذ إحدى العناصر الهامة التي كان لها ارتباط وثيق بمسار العائلة تاريخيا وفنيًا، وهي عنصر "النخلة" والتس أصبحت عنصرا يمثل الثقافة العربية.وعلى هامش الورشة، أقيم معرضًا فنيًا فس الهواء الطلق بالحديقة الخاصة بالسبيل، افتتحه الكاتب أشرف أمين مساعد رئيس تحرير جريدة الهرام، تضمن مجموعة من اللوحات تطرح أفكارا معاصرة ورؤى متباينة للسيدة مريم عليها السلام ومسار العائلة المقدسة.وشاركت الدكتورة مي السباعي، المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وطرحت أفكارا معاصرة عن رؤية السيدة مريم العزراء باستخدام فن الكولاج، بينما شارك الفنان بشوي عزيز طالب بكلية الفنون التطبيقية، بأعمال تحكي مسار العائلة المقدسة إلى مصر وأهم الأماكن المباركة بمصر، وشاركت الفنانة روان أشرف عبدالكريم طالبة الفنون الجميلة برؤية جمالية لمسار العائلة المقدسة، وأيضا الفنانة أميرة على طالبة الفنون الجميلة بتصميم فني معاصر للسيدة العزراء تحمل طفلها، كما شاركت الفنانه لمياء بدران فنانة الخط العربي بلوحات تحمل عبارات "الله محبة" بالخط الديواني.وتضمن برنامج اليوم، ندوة تطبيقية بعنوان "فن الكولاج " وكانت أهم محاورها كيفية تطويع التقدم التكنولوجى في برامج التصميم الفنى فى إرسال رؤية الفنان للمتلقي، تحدث فيها الدكتورة مى السباعى، وأدارت الندوة الدكتورة أسماء جبر، بمشاركة كوكبة من طلاب الكليات المتخصصة.أقيمت الفعاليات بحضور الكاتبة سهير الإمام نائب رئيس تحرير جريدة البروجرية إجيبسيان سابقًا، والدكتور ماهر داود أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة، والفنانة شيرين عبدالسلام مدير سبيل قايتباي بوزارة الآثار، والفنانة إنجي عبدالحق، والسيد صالح مدير المكتبة، وأحمد وجدي عضو العلاقات العامة بالمكتبة، وعدد من السياح الأجانب، الذين اعربوا عن سعادتهم بالمعرض والأمكان الأثرية بالمنطقة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والإلتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة.