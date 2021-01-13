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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أوروبا حضارة التعب وعواطف الإسمنت» تفضح حلم الهجرة واللجوء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:13 ص
أوروبا حضارة التعب
أوروبا حضارة التعب وعواطف الإسمنت
نضال ممدوح
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عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، صدرت حديثًا رواية «أوروبا حضارة التعب وعواطف الإسمنت» للكاتب السوري المقيم في السويد سيفان سويركلي،، وتقع الرواية في 132 صفحة من القطع المتوسط.

تناقش الرواية الإشكاليات الاجتماعية والمعيشية التي تواجه اللاجئين السوريين في أوربا٬ هؤلاء الفارين من الحرب السورية وربما أن بعضهم فر من أشياء أخرى غير الحرب٬ فالكثير من النساء كانت أوروبا بالنسبة لهن ملجأ وملاذ خلصهنَّ من سلطة الرجال٬ وكذلك سلطة المجتمع عمومًا٬ وبعضهن سعين لأوروبا أملًا بحياة يعشنها وفقًا لما تشتهي أمزجتهن.

الشخصية الرئيسية في الرواية هي الشاب «برزان» السوري الكردي٬ ولقائه بسيدة سورية «لميس» خلال درس اللغة، لميس تنحدر من عائلة برجوازية تكبره بعشر سنوات٬ لها ابن وزوج تعيش معه ولكنها هجرت فراشه منذ أكثر من عشر سنوات، تعجب ببرزان توقعه في شباكها تتخلص من زوجها٬ وتستبدله ببرزان الذي يلعب دور العاشق والعشيق، ولكنها لا تكتفي فتخوض الكثير من المغامرات والتنقلات في الوقت الذي يظل فيه برزان ذخيرة احتياطية تعود إليه كلما فشلت علاقاتها الأخرى، ولكنه الأمور عند نفطة ما تأخذ منحى أخر متشابك ومجنون.

وبعد أن يعيش برزان مسارات عديدة على صعيد علاقاته وتشظيات حياته سنجده يحاول يلجأ إلى الكتابة كمسار أخير للتعبير عن نفسه، لكنه وبعد الكثير من الأحداث المتلاحقة ينتحر، لتبدأ صفحة جديدة من خلال التحقيقات واتضاح ملامح عوالم لم تكن واضحة في مسارات النص، قبل موته.

يأخذنا الكاتب إلى مساحات لا ندرك فيها إلا بالقراءة المتأنية الفصل بين الهذيان والحقيقة، وسنجد أنفسنا ننتقل في سراديب العمل بطريقة سلسة شائقة، تفضح العلاقة الثنائية بين المهاجر من جهة والمهاجر إليه من جهة أخرى، وذلك التضاد في الموروث والعقلية وطريقة التفكير بين المهاجر وبين الواقع الجديد.

رواية تحاول بطريقتها الخاصة نزع تلك القدسية التي يراها البعض أو يتوهمها في تلك العلاقة الثنائية بين المهاجر والجنة الموعودة.

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