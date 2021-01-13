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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اختيار أشرف رشاد رئيسًا للهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:58 ص
أشرف رشاد الشريف
أشرف رشاد الشريف
أشرف لاشين
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قررت الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اختيار الأمين العام للحزب المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسًا لهيئته البرلمانية وزعيمًا للأغلبية بمجلس النواب.

يذكر أن الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، عقدت مساء أمس الأول الإثنين اجتماعا مغلقًا بالتجمع الخامس، وبحثت الأداء الحزبى خلال الدورة البرلمانية الحالية والترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وهيئات مكاتب لجانه النوعية.

وشارك في الاجتماع نواب رئيس الحزب وعدد من القيادات أبرزهم النائب المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور محمد منظور عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد السجينى، والنائب عبد الهادي القصبي، والنائب أشرف رشاد عثمان، والنائب عماد سعد حمودة.

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