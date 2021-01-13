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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: عقوبات أمريكا على الفياض تدل على دعمها لـ«داعش»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:49 ص
حسين أمير عبداللهيان
حسين أمير عبداللهيان
وكالات
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قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشئون الدولية حسين أمير عبداللهيان، إن "عقوبات واشنطن على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، تدل على الدعم الأمريكي الواضح لتنظيم داعش".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال عبداللهيان: "تشكل العقوبات الأمريكية على فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي بطل التصدي للإرهاب، علامة على دعم الولايات المتحدة الواضح لداعش".

وأضاف: "فالح الفياض هو الآن قائد مقارعة الإرهاب والضامن لأمن العراق والمنطقة".

وتابع عبداللهيان: "البيت الأبيض يغتال أبومهدي المهندس (نائب رئيس الحشد الشعبي السابق) ويقاطع فالح، ولكنه يحمي قادة داعش!؟

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