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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس غرفة التجارة الأمريكية يشن هجوما حادا على ترامب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:35 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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وجه الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، توماس دونهو، انتقادات لاذعة إلى رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، على خلفية تصرفاته يوم اضطرابات الكابيتول.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال دونهو، خلال مؤتمر صحفي، إن تصرفات ترامب الأسبوع الماضي "غير مقبولة على الإطلاق ولا مبرر لها بالمرة".

واعتبر دونهو، الذي يترأس أكبر مؤسسة تجارية غير حكومية في العالم، أن أفعال ترامب "تقوض المؤسسات الديمقراطية والمُثل الأمريكية"، مشيرا إلى أن الأمر بيد نائب الرئيس، مايك بنس، ومجلس الوزراء والكونجرس لاتخاذ القرار حول ما إذا كان يجب محاولة عزل سيد البيت الأبيض قبل نهاية فترة ولايته من خلال التعديل الـ25 للدستور أو إجراءات لمحاكمته برلمانيا.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه متحدثا عن عمليات تزوير واسعة للاقتراع.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال حوالي 70 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

وعلى خلفية هذه الأحداث أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونجرس لعزل الرئيس عن السلطة بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين.

وهذه المبادرة لعزل ترامب هي الثانية من نوعها حيث سبق أن فشلت المحاولة الأخرى التي أطلقها كذلك الديمقراطيون في مجلس النواب عام 2019.

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