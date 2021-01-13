فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، عن تسجيلها 19753 إصابة و362 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في ارتفاع لكلا المؤشرين.وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 19753 ليصل إلى مستوى 2806591 حالة.وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 10 يناير 15944 حالة، وفي 11 يناير 3582، لكن يجب الإشارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة تشهد دوما تراجعا في أيام الاثنين من كل أسبوع لأسباب بيروقراطية.وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 362 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد مقابل 151 في 10 يناير و310 يوم 11 يناير، موضحة أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة بلغ في البلاد 68802.وذكرت أن عدد المرضى بالفيروس الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في 7 أيام الماضية بلغ 8805 أشخاص، بينهم 1350 في غرف العناية المركزة.