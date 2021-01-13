رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:22 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، عن تسجيلها 19753 إصابة و362 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في ارتفاع لكلا المؤشرين.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 19753 ليصل إلى مستوى 2806591 حالة.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 10 يناير 15944 حالة، وفي 11 يناير 3582، لكن يجب الإشارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة تشهد دوما تراجعا في أيام الاثنين من كل أسبوع لأسباب بيروقراطية.

وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 362 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد مقابل 151 في 10 يناير و310 يوم 11 يناير، موضحة أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة بلغ في البلاد 68802.

وذكرت أن عدد المرضى بالفيروس الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في 7 أيام الماضية بلغ 8805 أشخاص، بينهم 1350 في غرف العناية المركزة.

موضوعات متعلقة

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

حقيقة مقتل اليوتيوبر السورية أم سيف بعد إشارتها الغامضة في فيديو الوداع

من هو أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجديد؟

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

أزمة «الأفيش».. حينما اعتزل أحمد مظهر الفن بسبب سعاد حسني

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

«الجمل» تطرح طبعة جديدة لرواية «شيطنات الطفلة الخبيثة»

تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي

«هيئة الكتاب» تحدد مواعيد العمل خلال الفترة الحالية

«ثقافة القليوبية» تناقش خطورة وصور التنمر