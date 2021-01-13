استطلاع: معظم الأمريكيين يحملون ترامب مسؤولية الهجوم على الكابيتول

كشف استطلاع رأي أن معظم الأمريكيين يحملون الرئيس دونالد ترامب والجماعات المتعصبة للعرق الأبيض مسؤولية الهجوم على الكابيتول، إلا أن مؤيدي ترامب يعتبرون أن حركة "أنتيفا" هي المسؤولة.وأظهر الاستطلاع الذي أجرته رابطة مكافحة التشهير (ADL) أن 67% من 1100 مشارك بالغ يعتقدون أن ترامب مسؤول إما "بشكل كبير" أو "إلى حد ما" عن حصار مبنى الكابيتول، بينما قال 64% إن الجماعات اليمينية المتطرفة والمتعصبة للعرق الأبيض متورطة في الهجوم.وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إن وسائل التواصل الاجتماعي والجمهوريين في الكونجرس الذين عارضوا التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن يتحملون مسؤولية جزئية بالذي حصل.وفي حين يبدو أن معظم الأمريكيين يربطون بين العنف الذي وقع يوم الأربعاء الماضي والخطاب الخطير من ترامب وخطاب في أقصى اليمين والجماعات المتطرفة، قال جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة الإرهاب، إن قسما كبيرا ألقى باللوم في الهجوم على حركة "أنتيفا" اليسارية المناهضة للفاشية.ومع ما يقرب من 30% يعتبرون "أنتيفا" تتحمل مسؤولية الهجوم بشكل كبير، قال 40% إن الحركة تتحمل مسؤولية جزئية.