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القبلة

وزير الأوقاف يعتمد خطة توزيع 20 ألف مصحف

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:36 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إشهادا جديدا بلغت قيمته 5 ملايين و371 ألف جنيه عبارة عن شهادات استثمار.

وذكرت وزارة الأوقاف، أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين (بإذن الله تعالى)، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.

وعلى صعيد آخر، اعتمد الوزير خطة لتوزيع أكثر من 20 ألف مصحف على المديريات الإقليمية التي ستقوم بتوزيعها على الأئمة والمساجد الكبرى خلال يناير الجاري، وتعطي الأولوية للأئمة أعضاء المقاريء والأئمة المعتمدين في المدارس القرآنية ومكاتب التحفيظ.. وذلك تحت إشراف مدير المديرية مع توزيع باقي الكمية على المساجد الكبرى وموافاة الوزارة بقوائم المستلمين والمساجد التي تم تزويدها بها وما يفيد إدراجها في عهدة المسجد.


ونظرَا للإقبال الشديد على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تم إعادة طبع بعض الإصدارات التي نفدت سواء من كتب التراث أو الإصدارات الحديثة وهي كالتالي:

أولًا: كتب التراث المحققة تحقيقًا علميًا من قبل شيوخ المحققين.

1- كتاب «المذكر والمؤنث» (الجزء الأول) لأبي بكر بن الإنباري (توفي 328 هـ)
2- كتاب «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» (الجزء 13) للإمام محمد بن يوسف الصالحي (توفي 942 هـ)
3- كتاب «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (الجزء الثاني) للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (توفي 468 هـ)

ثانيًا: من الإصدارات الحديثة
1- كتاب «في رحاب فن المقال» للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2- كتاب «موسوعة الفقه الإسلامي» (الجزء 36).

3- كتاب «خطب المناسبات» إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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