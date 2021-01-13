«زووم» تحقق رقما قياسيا فى مبيعات «زووم فون»

أعلنت شركة "زووم فيديو كوميونيكيشنز" الأمريكية أنها باعت مليون مقعد لمنصة "زووم فون"، أحد حلول الاتصالات الهاتفية الحديثة الموجهة للشركات بجميع أحجامها، قبل حلول الذكرى الثانية للإطلاق العام للمنتج.وذكرت الشركة، في بيان، إن هذا النمو المذهل يوضح القيمة التي تجلبها منصة (زووم فون) للعملاء من خلال الأداء القوي للخدمة والاعتمادية والأمن والمميزات المقدمة للشركات والتكامل السلس، بالإضافة إلى النموذج التسعيري المبسط.وتعد "زووم فون" إحدى المنتجات الرئيسية في منصة الاتصالات الموحدة من "زووم" والتي تشمل أيضا "زووم ميتينجس" و"زووم شات" و"زووم رومز" إلى جانب "زووم فيديو ويبينارس".وتقدم منصة "زووم فون" مميزات مخصصة للشركات مثل الإدارة المركزية للاتصالات والتكامل مع مراكز خدمة العملاء وتنظيم الاتصالات الدولية.كما تقدم المنصة مميزات نظام الاتصالات الهاتفية للشركات، وفي الوقت نفسه توفر تجربة اتصالات موحدة حديثة عبر كل من الأجهزة المكتبية والمحمولة، في نحو 44 دولة ومنطقة حول العالم.