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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«الأوقاف» تعلن إعادة هيكلة بعض المناصب.. و«الشال» وكيلها الدائم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:04 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بتكليف المهندس سمير محمد مصطفى الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.

كما أصدر "جمعة"، قرارًا بتجديد تعيين كل من: الدكتور هشام عبد العزيز علي مديرًا عامًّا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ عاصم محمود قبيصي مهران وكيلا لمديرية أوقاف أسيوط مع استمرار تكليفه مديرًا للمديرية.

وأصدر قرارًا بتكليف الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بني سويف.

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