رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مكتب التحقيقات الفيدرالى: لا تسامح مع «الوحشية» فى أحداث الكونجرس

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:20 ص
أحداث الكونجرس
أحداث الكونجرس
أ ش أ
طباعة
قال مساعد المدير المسئول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ستيفن دي أنتونو، إن مكتب التحقيقات لن يتسامح مع "الوحشية التي شاهدها الشعب الأمريكي بصدمة وعدم تصديق" في 6 يناير الجاري في الكونجرس الأمريكي.

وأضاف دي أنتونو، في مؤتمر مشترك في واشنطن مع القائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيروين نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "رجال ونساء مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يدخروا جهدًا في هذا التحقيق".

وأشار ستيفن دي أنتونو، إلى أنه منذ وقوع هذه الأحداث عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع مكتب المدعي العام للولايات المتحدة "وشركاؤنا في إنفاذ القانون هنا في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد"، موضحًا أن الغرض من ذلك كان اعتقال العديد من الأفراد "الذين شاركوا في التدمير".

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، فقد تلقي المكتب أكثر من 100 ألف نصيحة إعلامية رقمية حتى صباح الثلاثاء.

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تطهر مجمع صالات استاد القاهرة قبل بطولة اليد

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

من هو أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجديد؟

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

أزمة «الأفيش».. حينما اعتزل أحمد مظهر الفن بسبب سعاد حسني

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

«الجمل» تطرح طبعة جديدة لرواية «شيطنات الطفلة الخبيثة»

تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي

«هيئة الكتاب» تحدد مواعيد العمل خلال الفترة الحالية

«ثقافة القليوبية» تناقش خطورة وصور التنمر