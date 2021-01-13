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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابات كورونا المتحورة تجبر كندا على إبقاء المواطنين فى المنازل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:20 ص
كورونا في كندا
كورونا في كندا
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تسبب ظهور حالات إصابة جديدة بسلالة فيروس كورونا المتحورة في مقاطعة أونتاريو الكندية، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، واستمرار تصاعد عدد حالات الإصابة بالفيروس، في إجبار السلطات هناك على إصدار «أمر بالبقاء في المنزل» للسكان وأي شخص لا يقوم بعمل أساسي أو يقدم رعاية طبية.

ومن المقرر أن يدخل أمر البقاء في المنزل حيز التنفيذ اعتبارًا من بعد غد الخميس.

وأعلن مسؤولو مقاطعة أونتاريو الكندية عن 8 حالات جديدة لفيروس كورونا المتحور الذي ظهر للمرة الأولى في المملكة المتحدة، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من العثور على رابط سفر لثلاثة أشخاص منهم، مما يشير إلى أن السلالة الجديدة قد تكون منتشرة بالفعل في المجتمع.

وارتفع بذلك عدد المصابين بالسلالة الجديدة في المقاطعة إلى 14 شخصًا، فضلًا عن احتمالية أن يكون هناك المزيد من الحالات غير المكتشفة.

يشار إلى أن عدد الحالات الإجمالية بفيروس كورونا في كندا يبلغ حوالي 673 ألف حالة.

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