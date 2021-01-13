«شركات السياحة»: سداد 40% فقط من الاستهلاك الشهرى للكهرباء والمياه والغاز

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه قد تقرر إرجاء نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والمياه والغاز، اعتبارًا من شهر يناير الجاري حتى شهر أبريل المقبل، على أن يكون السداد بنسبه 40 % للمنشآت الفندقية والمنشأت التابعة لوزارة الطيران المدني بكافة محافظات الجمهورية والمنشأت السياحية بمحافظات «الأقصر وأسوان والبحر الأحمر».وأضافت الغرفة أنه تقرر مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء العقارات المبنية والمستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية والمنشأت التابعة لوزارة الطيران المدني حتى 30 أبريل من العام الجاري، بدلًا من ديسمبر 2020، وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 2020.