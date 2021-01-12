ورش عمل لمسئولى المنصات التعليمية بـ«تعليم السويس»

نظمت مديرية التربية والتعليم بالسويس، ورش عمل مع المسئولين عن المنصات داخل المدارس والموجهين العموم والموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة المنصات التعليمية واستمرار تقديم الخدمات التعليمية الإلكترونية عبر هذه المنصات.وقال مدير مديرية التربية والتعليم محمود الفولي إنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تحرص المديرية على تفعيل المنصات والمتابعة المستمرة للمدارس لمتابعة الإجراءات الاحترازية للاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الاول.وأكد وكيل المديرية ياسر عمارة على تقديم المراجعات للتلاميذ عبر المنصات التعليمية، مشيرا الى أنه سيتم قريبًا إطلاق التعليمية الخاصة بالمديرية لتدريب الطلاب على الامتحانات طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية وتم تدريب الحضور على البرامج المتاحة لتلك الخدمات.