«الإعلاميين» تمنع سيد على من الظهور لتجاوزه فى حق ريهام سعيد

أصدر نقيب الاعلاميين الدكتور طارق سعدة القرار رقم (5) الذى يقضي بمنع الإعلامى سيد على من الظهور على أى وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه.وقال إنه بفحص الشكوى المقدمة من الإعلامية ريهام سعيد، ومشاهدة الفيديوهات وجدنا المذكور قد خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامه مادة (8) باحترام الإعلامي لواجباته وحقوق الزمالة المهنية.كما خالف الميثاق في باب الواجبات في المادة السابعة والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية والمواطنين كافة.وأضاف: "كما خالف مداونة السلوك المهني في المادة التاسعة بالالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات لنشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة.وأكد أن المشكو في حقه قد انتهي تصريح مزاولة المهنة الخاص به في 14-9-2020 وهو غير مقنن لأوضاعه مع النقابة.