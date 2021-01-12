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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

توقيع أول اتفاقية فى مجال الطيران بين إسرائيل والمغرب.. غدًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:55 م
الطيران بين إسرائيل
الطيران بين إسرائيل والمغرب
سارة الشلقاني
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توقع إسرائيل والمغرب، غدًا الأربعاء، أول اتفاقية للتعاون في مجال الطيران المدني، في إطار اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما.

ومن المقرر أن تنص تلك الاتفاقية على تسيير رحلات جوية مباشرة بين الرباط وتل أبيب، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

ووقعت إسرائيل والمغرب اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في شهر ديسمبر الماضي.

وكان المغرب الدولة الرابعة التي توقع على اتفاقية تطبيع علاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ويعيش في المغرب أكبر جالية يهودية موجودة في الدول العربية.

وتسعى إسرائيل إلى ترتيب زيارة للملك المغربي محمد السادس إلى تل أبيب في وقت قريب، كما أنه من المقرر فتح السفارات بين الجانبين.

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