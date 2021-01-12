بعد نجاح تجربته مع «أبو».. الموزع روبرت كمال يدخل «وقفة رجالة»

انتهى الموزع الموسيقي روبرت كمال من توزيع أغنية جديدة لـ«أبو» بعنوان «محتار»، وهي لفيلم «وقفة رجالة» إنتاج شركة سينرجي، والمقرر نزوله قريبًا في دور السينما.الفيلم بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وأمينة خليل، وإخرج أحمد الجندي، والأغنية من تأليف الشاعر أمير طعيمة، وهي التجربة الثانية للموزع روبرت كمال مع المطرب أبو بعد أغنية «حبيبي يا ليل» التي غناها أبو في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وسبق للموزع العمل مع الفنان أحمد سعد في أغنية كأس العالم، كما يقوم بالعمل على توزيع أغاني جديدة للفنانين أحمد سعد، ومحمد شاهين، وأبو، ومينا عطا.