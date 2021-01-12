بلغة الإشارة.. «حسن» أصم يصنع الملابس ويحاكى مصانع عالمية

لم تكن إعاقته عائقًا له في تحقيق حلمه للوصول إلى العالمية في تصميم الملابس وصنع الجواكت الجلد، بل تمكن في محله الصغير بالمنطقة السادسة بمدينة نصر من أن يبدع في نسج الخيوط لصنع الملابس، بعدما أصيب بحادث أثناء بلوغه الـ11 عاما، والذى تسبب في أن يصبح أصمًا.تقول أميرة ابنة حسن جاد، ذو الـ45 عامًا: "محدش بيساعده في شغله وعنده شغف مستمر في صنع الملابس ومتابعة صيحات الموضة وبيحب الخياطة والتفصيل من صغره وبيتواصل مع الزبائن بلغة الإشارة".تروي ابنة حسن، أنه لم يطلب من أحد منهم أن يساعده في العمل ويعتمد على ذاته، ويأتي له الزبائن مخصوص من أماكن بعيدة، ويحلم بالوصول للعالمية، وقراءة القرآن بصوت عالي، ويرزقه الله من حيث لا يحتسب.