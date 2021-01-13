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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد عزمى يشارك فى «ضربة معلم» لمحمد رجب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:07 ص
محمد عزمي
محمد عزمي
دعاء عبد المقصود
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شارك الفنان الشاب محمد عزمي في حلقة اليوم من مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب والذي يذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء.

وظهر محمد عزمي في عدة مشاهد بالعمل من خلال شخصية عبدالله ابن أحد العاملين بالشركة، وقدم "عزمي" مشهدا مؤثرًا بصحبة محمد رجب، حيث قدم له عدة نصائح ليرتاح قلبه.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، دعاء رجب، محمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل، حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل في إحدى الشركات عتالا، ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء في العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.

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