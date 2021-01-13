مجهود ضخم.. كيف تغلبت أمانة البرلمان على مخاطر كورونا خلال الجلسة الإجرائية؟

• تقسيم القاعة



• تنظيم عملية التصويت



• البرلمان يتزين



• قاعة ضخمة



• ارتداء الكمامة



أشاد أعضاء وهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، في ظهور الجلسة الإجرائية بصورة مشرفة وسط المخاوف التي سبقت الجلسة من فيروس كورونا بسبب الحضور المكثف من قبل النواب.وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التنظيم الدقيق الذي قامت به الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي جعل المجلس يتمكن من انعقاد الجلسة رغم الظروف الصعبة.وحرص، جبالي على توجيه التحية للمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، وأعضاء الأمانة العامة، على كل ما بذلوه من جهد وتنظيم دقيق للجلسة الافتتاحية.وشهدت القاعة تصفيق حاد للأمين العام على دوره الكبير في إخراج الصورة بشكل نال احترام الجميع وذلك بعد توجيه رئيس المجلس التحية لهم.وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، طبقت التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة داخل البرلمان.وأضاف: لقد عمل المستشار محمود فوزي ليلا ونهارا من أجل أن يظهر البرلمان بتلك الصورة المبهرة التي ظهر عليها اليوم، معقبا: "كل الشكر للأمين العام على تلك الجهود المبذولة".وفي السياق ذاته أثنى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على جهود الأمانة العامة، مشيدا بالدور الذي بذلوه في الجلسة الافتتاحية.ومن جانبه ثمن وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء فؤاد، جهود المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، في إخراج الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني بهذا الشكل الذى يليق بالبرلمان.وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للبرلمان علي النحو التالي:قسمت الأمانة العامة القاعة الرئيسة لـ3 مستويات بها، حيث إنه في الإجمالي تستوعب نحو 610 مقاعد، وبالتالي يكون هناك مسافات بين النواب في كل مرحلة، وتواجد نواب الفردي بالبرلمان قبل الساعة 11، وأعضاء القائمة حضروا الساعة 2 ظهرا.بعد تأدية أعضاء القائمة للقسم لم يغادروا القاعة وقاموا بالتصويت في انتخابات الرئيس، وتم توصيل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب.وشهدت أروقة المجلس أعمال تجديدات في القاعة الرئيسية ومختلف القاعات وطرقات المجلس ومداخله وفناءه والحدائق الموجودة به، لاستقبال النواب الجدد.وبدأ نواب الفردي في أداء اليمين الدستورية منذ الساعة الحادية عشر صباحا وخرج نواب الفردي من القاعة عقب أداء اليمين ودخل نواب القائمة للقاعة لتأدية اليمين في نحو الساعة الثانية ظهرا.أقامت الأمانة العامة لمجلس النواب قاعة كبيرة لانتظار النواب في حرم المجلس متصلة بها شاشة موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب في أوقات التناوب.شددت الأمانة العامة على النواب من خلال المذيع الداخلي الجلسة على ضرورة ارتداء الكمامة، وعدم نزعها حرصا على سلامة الجميع.