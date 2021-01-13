مجهود ضخم.. كيف تغلبت أمانة البرلمان على مخاطر كورونا خلال الجلسة الإجرائية؟
الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:05 ص
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
أشاد أعضاء وهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، في ظهور الجلسة الإجرائية بصورة مشرفة وسط المخاوف التي سبقت الجلسة من فيروس كورونا بسبب الحضور المكثف من قبل النواب.
وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التنظيم الدقيق الذي قامت به الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي جعل المجلس يتمكن من انعقاد الجلسة رغم الظروف الصعبة.
وحرص، جبالي على توجيه التحية للمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، وأعضاء الأمانة العامة، على كل ما بذلوه من جهد وتنظيم دقيق للجلسة الافتتاحية.
وشهدت القاعة تصفيق حاد للأمين العام على دوره الكبير في إخراج الصورة بشكل نال احترام الجميع وذلك بعد توجيه رئيس المجلس التحية لهم.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، طبقت التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة داخل البرلمان.
وأضاف: لقد عمل المستشار محمود فوزي ليلا ونهارا من أجل أن يظهر البرلمان بتلك الصورة المبهرة التي ظهر عليها اليوم، معقبا: "كل الشكر للأمين العام على تلك الجهود المبذولة".
وفي السياق ذاته أثنى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على جهود الأمانة العامة، مشيدا بالدور الذي بذلوه في الجلسة الافتتاحية.
ومن جانبه ثمن وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء فؤاد، جهود المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، في إخراج الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني بهذا الشكل الذى يليق بالبرلمان.
وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للبرلمان علي النحو التالي:
• تقسيم القاعة
قسمت الأمانة العامة القاعة الرئيسة لـ3 مستويات بها، حيث إنه في الإجمالي تستوعب نحو 610 مقاعد، وبالتالي يكون هناك مسافات بين النواب في كل مرحلة، وتواجد نواب الفردي بالبرلمان قبل الساعة 11، وأعضاء القائمة حضروا الساعة 2 ظهرا.
• تنظيم عملية التصويت
بعد تأدية أعضاء القائمة للقسم لم يغادروا القاعة وقاموا بالتصويت في انتخابات الرئيس، وتم توصيل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب.
• البرلمان يتزين
وشهدت أروقة المجلس أعمال تجديدات في القاعة الرئيسية ومختلف القاعات وطرقات المجلس ومداخله وفناءه والحدائق الموجودة به، لاستقبال النواب الجدد.
وبدأ نواب الفردي في أداء اليمين الدستورية منذ الساعة الحادية عشر صباحا وخرج نواب الفردي من القاعة عقب أداء اليمين ودخل نواب القائمة للقاعة لتأدية اليمين في نحو الساعة الثانية ظهرا.
• قاعة ضخمة
أقامت الأمانة العامة لمجلس النواب قاعة كبيرة لانتظار النواب في حرم المجلس متصلة بها شاشة موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب في أوقات التناوب.
• ارتداء الكمامة
شددت الأمانة العامة على النواب من خلال المذيع الداخلي الجلسة على ضرورة ارتداء الكمامة، وعدم نزعها حرصا على سلامة الجميع.
وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التنظيم الدقيق الذي قامت به الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي جعل المجلس يتمكن من انعقاد الجلسة رغم الظروف الصعبة.
وحرص، جبالي على توجيه التحية للمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، وأعضاء الأمانة العامة، على كل ما بذلوه من جهد وتنظيم دقيق للجلسة الافتتاحية.
وشهدت القاعة تصفيق حاد للأمين العام على دوره الكبير في إخراج الصورة بشكل نال احترام الجميع وذلك بعد توجيه رئيس المجلس التحية لهم.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، طبقت التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة داخل البرلمان.
وأضاف: لقد عمل المستشار محمود فوزي ليلا ونهارا من أجل أن يظهر البرلمان بتلك الصورة المبهرة التي ظهر عليها اليوم، معقبا: "كل الشكر للأمين العام على تلك الجهود المبذولة".
وفي السياق ذاته أثنى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على جهود الأمانة العامة، مشيدا بالدور الذي بذلوه في الجلسة الافتتاحية.
ومن جانبه ثمن وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء فؤاد، جهود المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، في إخراج الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني بهذا الشكل الذى يليق بالبرلمان.
وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للبرلمان علي النحو التالي:
• تقسيم القاعة
قسمت الأمانة العامة القاعة الرئيسة لـ3 مستويات بها، حيث إنه في الإجمالي تستوعب نحو 610 مقاعد، وبالتالي يكون هناك مسافات بين النواب في كل مرحلة، وتواجد نواب الفردي بالبرلمان قبل الساعة 11، وأعضاء القائمة حضروا الساعة 2 ظهرا.
• تنظيم عملية التصويت
بعد تأدية أعضاء القائمة للقسم لم يغادروا القاعة وقاموا بالتصويت في انتخابات الرئيس، وتم توصيل صندوق التصويت لمكان جلوس النائب.
• البرلمان يتزين
وشهدت أروقة المجلس أعمال تجديدات في القاعة الرئيسية ومختلف القاعات وطرقات المجلس ومداخله وفناءه والحدائق الموجودة به، لاستقبال النواب الجدد.
وبدأ نواب الفردي في أداء اليمين الدستورية منذ الساعة الحادية عشر صباحا وخرج نواب الفردي من القاعة عقب أداء اليمين ودخل نواب القائمة للقاعة لتأدية اليمين في نحو الساعة الثانية ظهرا.
• قاعة ضخمة
أقامت الأمانة العامة لمجلس النواب قاعة كبيرة لانتظار النواب في حرم المجلس متصلة بها شاشة موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب في أوقات التناوب.
• ارتداء الكمامة
شددت الأمانة العامة على النواب من خلال المذيع الداخلي الجلسة على ضرورة ارتداء الكمامة، وعدم نزعها حرصا على سلامة الجميع.