«صحة المنوفية» تكشف حقيقة وفاة 10 أشخاص بكورونا

تداول رواد مواقع التواصل أخبار عن وفاة 10 أشخاص في يوم واحد جراء إصابتهم بفيروس كورونا في قرية "اسطنها" التابعة لمركز الباجور، ما أثار الجدل والذعر بين المواطنين، مطالبين بغلق القرية.بدورها، زارت مديرية صحة المنوفية اسطنها وثبت بالبحث الميداني أن القرية لم تشهد أي حالات وفاة بكوفيد-19 منذ بداية السنة الجديدة وحتي اليوم سوى حالة واحده فقط، لشاب ووصل المستشفي في حالة صحية متدهورة، مؤكدة أن 10 أشخاص توفوا بالفعل، لكنهم لم يتم تشخيص الوفاة بالوباء، إنما وفاة طبيعية لأسباب متعددة.على الفور، وجّه الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، بتشكيل لجنة من فرق العزل المنزلي للنزول للقرية ومتابعة الحالات الصحية، ومعاينة المصابين والمشتبه فيهم والموجودين بالعزل المنزلي بالقرية وفقًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.