حملة لرفع الإشغالات في أسواق كفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت، حملة للمرور على السوق العمومي بهدف متابعة انتظام الباعة في الأماكن المخصصة لهم وتحصيل مستحقات الدولة بمشاركة إدارة الإيرادات والإشغالات والنظافة العامة.وقال رئيس المركز والمدينة إن حملات المرور على كافة الأسواق سواء في قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا مستمرة بهدف متابعة مدى انتظام جميع الباعة في الأماكن المخصصة لها وعدم الخروج عنها ورفع جميع الإشغالات لعدم حدوث تكدس وشلل مروري في المنطقة المقام فيها السوق.وأوضح رئيس المركز والمدينة في تصريحات صحفية أنه سيتم تحصيل مستحقات الدولة من قبل مسئولي إدارة الإيرادات ومتابعة النظافة العامة ورفع كافة المخلفات والقمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة لأهالينا المواطنين.وناشد رئيس المركز والمدينة جموع الباعة داخل الأسواق في القرى والمدينة عدم الخروج عن الأماكن المخصصة لهم وضرورة الالتزام بالقوانين تسهيلا على أهالينا المواطنين فى تحركاتهم اليومية وعدم مضايقتهم وشعورهم بالرضا التام.