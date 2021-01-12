رئيس الجمارك يتابع انتظام العمل بمركز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية

في إطار توجيهات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسطيها وميكنتها، والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة، وحرصًا من قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.وقام السيد كمال نجم وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك بجولة تفقدية بجمارك الإسكندرية لمتابعة انتظام العمل بمركز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية البحري.وبدأت الجولة بزيارة مقر الإدارة العامة لجمارك الصادر تفقد دورة وإجراءات العمل بجمارك الصادر عقب تطبيق منظومة العمل للخدمات اللوجستية الجديدة للنافذة الواحدة بجمارك الصادر بميناء الإسكندرية البحري، بداية من تسلم الملف وطباعة الإفراج المبدئي والكشف المعاينة وسداد الرسوم وطباعة الإفراج النهائي وتسليم صورة طبق الأصل.وزار رئيس مصلحة الجمارك مبنى إدارة تموين السفن بجمارك الإسكندرية، ومقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحري، حيث تابع انتظام حركة العمل بالصالات والأقسام والإدارات، حيث يتم تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بالمركز حاليًا، بإدراج وقيد تشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لجميع النظم الجمركية وتشمل جميع أنواع البضائع والطرود والأغذية والمنسوجات والسيارات والمعدات وقطع الغيار والدخان وكذا البضائع المخزنة داخل ميناء الإسكندرية، وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.وناقش رئيس مصلحة الجمارك مع قيادات المركز اللوجيستي المشاكل والمعوقات وآخر المستجدات الخاصة بدورة العمل بالمركز والمقترحات الخاصة بتحقيق انسياب دورة العمل، ووجه بتوفير الاحتياجات البشرية لمركز الخدمات اللوجستية من مأموري ومديري التعريفة والإجراءات والحركة، مطالبًا بتكثيف الجهود والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات لإنجاح المنظومة الرقمية الجديدة والعمل على سرعة الإنجاز والأداء، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة من أجل التيسير على المتعاملين لتقليص الوقت وتحقيق سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية.وأشار إلى إن التشغيل التجريبي لمركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحري بدأ اعتبارا من 10 نوفمبر الماضي، وبلغ عدد شهادات الوارد المقيده بدفتر 46 بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم حولي 14356 شهادة جمركية وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 9987 شهادة جمركية وباقي الشهادات المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الاتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين، فيما بلغ عدد شهادات الصادر المقيدة منذ أول يناير 2021 حتى اليوم 2688 شهادة جمركية، وتم اعتماد وسداد 2239 شهادة جمركية وجاري كشف ومعاينة باقي البيانات الجمركية.وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تحرص على توحيد المعاملة الإجرائية والمستندات في جميع المنافذ الجمركية لمعاملات الاستيراد والتصدير وتأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وكذلك توحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.كما التقى السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، برئيس الإداراة المركزية لجمارك الإسكندرية ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومديري عموم الموارد البشرية ومديري عموم المهمل، حيث وجه بسرعة التصرف في حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالساحات الجمركية بالتنسيق مع الجهات المختصة.