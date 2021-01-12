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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الموافقة على مقترحات القطاع السياحى بشأن الدعم وتأجيل المستحقات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:26 م
أعلنت غرفة شركات
أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي
رامى حسين
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أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أنة قد تم الموافقة على مقترحات دعم القطاع السياحي في ظل تداعيات جائحة كورونا على القطاع.

وأشارت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات، إلى أنه تمت الموافقة على مد العمل بإرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز االإداري على المشروعات الفندقية والسياحية والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني لمدة عام آخر، حتى تنتهي في آخر العام الجاري.

كما تمت الموافقة على جدولة المديونيات والمستحقات الناتجة عن تداعيات أزمة كورونا منذ أبريل 2020 على المنشآت الفندقية والسياحية والتابعة لوزارة الطيران المدني وذلك لمدة 36 شهرً اعتبارًا من التاريخ المقرر، ليبدأ السداد في مايو 2021، كالاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه.

كما تقرر إرجاء الرسوم الحكومية أو المبالغ المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية فيما عدا (القاهرة والجيزة) اعتبارًا من أول العام الجاري حتى 30 أبريل المقبل، وهي رسوم الجعول للمراسى النهرية، ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدوله على ضفاف النيل.

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