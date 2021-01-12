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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 360 مليون دولار حجم صادرات مصر للعراق خلال 2020

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:14 م
صادارت مصر
صادارت مصر
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للعراق بلغت 359 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 338.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20.5 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من العراق بلغت 320.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 111.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 209.2 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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