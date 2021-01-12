السيطرة على تسريب ماسورة تانك أكسجين بـ«بنها الجامعي»

نجح العاملون في مستشفى بنها الجامعي في السيطرة على تسرب بالماسورة الخاصة بتانك الأكسجين بالمستشفى وإعادة العمل إلى ما كان عليه في دقائق معدودة.وكرم عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفى بنها الجامعى المهندس أحمد عيد؛ تقديرًا للمجهودات المبذولة في الصيانة خلال فترة عمله بمستشفى بنها الجامعي.وحدث تسريب بالماسورة الخاصة بتانك الأكسجين بالمستشفى، وتم استدعاء العاملين لاتخاذ اللازم من إجراءات صيانة وبالفعل تم السيطرة بنجاح على الموقف كما تم إعادة تشغيل الخدمة خلال دقائق معدودة، علمًا بأنه يوجد تانك أكسجين إضافي بالمستشفى للعمل في حالة الطوارئ.في وقت سابق، قال مصدر طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال إن المستشفى استقبل حالتين جديدتين لطفلين، وجرى إجراء أشعة مقطعية وتحاليل لهما تبين اشتباه كورونا، وجرى عزلهما منزليا.أضاف المصدر، في تصريحات اليوم أن المستشفى محجوز به حاليًا حالة واحدة، فقط، مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد شفاء أول طفلة مصابة بالوباء وتدعى إيرين والتي خرجت من المستشفى منذ عدة أيام بعد تعافيها من كوفيد-19، ويتم تقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية حتى تمام الشفاء.