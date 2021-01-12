وزير الأوقاف يهنئ علي جبالي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب.كما هنأ المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم بانتخابه وكيلًا أول للمجلس، ومحمد محمد أبو العينين لانتخابه وكيلًا ثانيًا للمجلس.كما هنأ كل النواب بانعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، متمنيًا لهم كل السداد والتوفيق في خدمة الوطن، في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.