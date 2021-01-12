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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الوفد» يهنئ «جبالي» برئاسة البرلمان: قامة قانونية تثري الحياة النيابية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:01 م
ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
إسلام نصير
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هنأ الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب الجديد 2021، متمنيًا له خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.

كما هنأ المستشار أحمد سعدالدين نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام مجلس النواب السابق، والنائب محمد أبو العينين لانتخابها في منصب وكيلي مجلس النواب.

وقال «الهضيبي» في بيان له اليوم، إن تولى المستشار حنفي جبالي يعد سابقة تاريخية لم تحدث من قبل على مر تاريخ مصر النيابي، تربع رؤساء المحكمة الدستورية على رأس البرلمان بغرفتيه الأولى مجلس النواب، والثانية مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن «جبالي» قامة قانونية تضيف وتثري الحياة النيابية بلا أي مجال للشك.

وأكد «الهضيبي» أن نواب الأمة أمام مرحلة دقيقة من مراحل العمل الوطنى، يتطلع فيها المجتمع إلى مزيد من العمل المثمر وتحتاج الدولة إلى إدارة حكيمة في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج إلى طبيعة خاصة في التعامل.

وأضاف أن غرفتين تشريعيتين يضمان مجموعة متكاملة الخبرات والكفاءات، للعمل على المشاركة في إعداد ومناقشة وصياغة القوانين ووضع السياسة العامة للدولة، بما يضمن في النهاية خروجها بشكل يليق بتاريخ الحياة النيابية المصرية التي تعد ضمن الأعرق والأقدم حول العالم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن غرفتى البرلمان يضيفون الكثير للحياة السياسية في مصر، من تنوع الآراء الذي سيساهم في إصلاح كل العوار في القوانين السابقة التي أصبحت لا تتماشى مع العصر الذي نعيشه، وأيضًا يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، ومن ثم يزيد من إنتاجية السلطة التشريعية ويسمح بالمزيد من الرأي والرأي الآخر ويلعب دورا مهما في إثراء الحياة السياسية.

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