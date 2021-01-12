«الأزهري» يهنئ سعد الدين وأبو العينين بمنصب وكيلي البرلمان

هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين لفوزهما بمنصب وكيلَي مجلس النواب.وتوجه الدكتور أسامة الأزهري بخالص الدعوات بدوام التوفيق والسداد للوكيلين في مهمتهما الجديدة لصالح وطننا العظيمة مصر.