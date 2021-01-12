1.5 مليار دولار فاتورة استيراد المصريين للحوم في 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من اللحوم تراجعت إلى حدود 1.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض حوالى 200 مليون دولار خلال عام.أضاف جهاز الإحصاء أن واردات اللحوم الحية تراجعت هى الأخرى إلى 39.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 94.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.4 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من 2020، مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.