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أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:33 ص
حسن البارودي
حسن البارودي
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"متزعلش يا بني هنجوزك هنومة يا قناوي" واحدة من أهم الجمل في تاريخ السينما المصرية، التي ما تزال مستخدمة في كوميكس السوشيال ميديا للسخرية والتندر.

صاحب هذه الجملة هو الفنان حسن البارودي، واحد من عمالقة السينما المصرية الذي لم يحصل على البطولة المطلقة رغم براعته، إلا أنه لم يخرج من إطار الرجل الثاني وأحيانا الأدوار الجانبية، ورغم ذلك واحد من أصحاب البصمة المميزة في مسيرة السينما المصرية، وكانت نهايته مؤلمة خاصة لأحبائه مثل كوكب الشرق أم كلثوم التي حاولت مساعدته خلال فترة المرض الأخير إلا أن القدر كان له رأي آخر.

الفنان حسن البارودي من مواليد حي الحلمية محافظة القاهرة في العام 1898، وكان والده مترجمًا، مما ساهم في إتقانه اللغة الإنجليزية إضافة إلى حبه للفن منذ الصغر.

كانت بدايته الفنية في العام 1923 حينما التحق بفرقة رمسيس وبعدها فرقة فاطمة رشدي، وظل يتنقل من فرقة إلى أخرى حتى شكل فرقة مسرحية مع الفنانة نجمة إبراهيم، كما كانت بدايته في السينما عام 1920 حينما شارك في فيلم "ابن الشعب".

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها فيلم "باب الحديد"، وكان صاحب الجملة الأشهر في الفيلم، كما شارك في فيلم الزوجة الثانية، وظلت كلماته في ذلك الفيلم مستخدمه أيضًا حتى الآن للسخرية، ولم يكن الفنان حسن البارودي ممثلًا في الأعمال المصرية فقط، وإنما شارك أيضًا في ثلاث أعمال أجنبية وهي "الخرطوم- ثلاث قصص مصرية، والفيلم الألمانى روميل يغزو القاهرة".

ارتبط "البارودي" بعلاقة صداقة بكوكب الشرق أم كلثوم والتي كانت معجبة بصوته، وكانت تدعوه لحضور الحفلات والصالونات الأدبية التي كانت تقيمها في منزلها، حتى تعرض بصرة لضعف شديد كاد أن يصاب بالعمي وحاول السفر للخارج ولكنه لم يستطع استصدار قرار للعلاج، حتى تدخلت أم كلثوم وسافر إلى لندن لإجراء عملية على نفقة الدولة وبعدها بفترة ليست بالطويلة تدهورت حالته الصحية وتوفي فى العام 1974.

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