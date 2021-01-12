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أيام زمان

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:44 م
سراج الدين سامية
سراج الدين سامية جمال
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كان من المعروف عن الملك فاروق تعدد علاقاته النسائية، وكان دائمًا ما يحب نجمات الفن والسينما، ومن بين أصحاب تلك القصص المثيرة في جوانبها مع الملك فاروق، الراقصة سامية جمال والتي تسببت علاقته بها بمنعها من السفر بقرار من وزير الداخلية فؤاد سراج الدين.

كانت البداية في أحد السهرات في "أوبرج الحلمية بالاس"، والذي كان يحب الملك فاروق السهر به، وكانت الفنانة سامية جمال أحد النجمات العاملات في ذلك المكان، وفي تلك الليلة بدأت سامية جمال رقصتها بجملة لم يفهمها معظم الموجودين نظرًا لانخفاض الإضاءة أثناء الرقص فقد قالت: "التحية إلى حاكم البلاد على واحدة ونص"، فلم يفهم أحد ما ترمي إليه، تخيل كل منهم أنه المقصود، حتى أنهت رقصتها بنظرة طويلة نحو مائدة كبار الزوار، والذي كان يجلس عليها الملك فاورق ومن هنا كانت بداية تعارفهما.

أرسل الملك فاروق عن طريق أحد مرافقيه إلى الفنانة للحاق به إلى سيارته، وجلست سامية جمال إلى جوار الملك في سيارته، وسرعان ما انتشر الخبر في الصحف، ليتم إعلان سامية جمال على أنها راقصة مصر الأولى.

وذكرت بعض الكتب التي تحدثت عن مغامرات فاروق النسائية، أن فريد الأطرش والذي كان يحب سامية جمال روى لأحد الأصدقاء المقربين امتعاضه من علاقة الملك بسامية جمال وأنه خطفها منه، وأن سامية جمال في تلك الليلة التي رافقت فيها الملك في سيارته أمضت الليلة في غرفته الملكية في ركن فاروق.

تلك العلاقة التي تحدثت عنها الصحف بالهمس في ذلك الوقت، تسببت في قرار بمنعها من السفر، فقد سافر الملك فاروق إلى فرنسا في زيارة رسمية، وأشار أحد المقربين على إدارة الفندق لأن ترسل في طلب سامية جمال لإحياء إحدى الحفلات في الفندق الفرنسي، وهو ما رفضه فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية في ذلك الوقت، والذي لم يمنحها تأشيرة السفر ورغم اتصالات من حاشية فاورق كان يتعمد سراج الدين ترك مكتبه حتى لا يجيب على الهاتف، ما اضطر سامية جمال لرفع قضية لمنعها من حقها في السفر، وبعدما حكمت لها المحكمة بالسفر كان الأوان قد فات وعاد فاروق إلى القاهرة.

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«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

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