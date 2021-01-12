البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

في كثير من الأحيان يكون غياب الفنان عن الدور فرصة يندم عليها، خاصة إذا ما حققت الشخصية نجاح كبير مع فنان آخر، ولاتزال مسرحية العيال كبرت واحدة من المسرحيات التي ينطبق عليها ذلك.فالمسرحية علامة مميزة أجيال الثمانينات والتسعينات، ومن أبرز شخصيات المسرحية دور سحر البنت الوحيدة لرمضان السكري ضمن 4 أبناء.لم تكن الفنانة نادية شكري هى صاحبة دور سحر، إنما أول مَن لعب الدور هى الفنانة مشيرة إسماعيل التي أجرت جميع البروفات مع الفرقة واتقنت الدور إلا أنه ونظرًا لظروف سفرها إلى إحدى الدول العربية كانت نادية شكري على موعد مع أهم أدوارها الفنية وهى الفرصة التي استغلتها الفنانة ليصبح دور سحر أو "سوسو" مرتبطًًا بالفنانة نادية شكري.وحول تلك الصدفة، قالت نادية شكري في أحد اللقاءات التلفزيونية:" دور سحر في العيال كبرت جاء بالصدفة فقد كانت الفنانة مشيرة إسماعيل هي صاحبة الدور وأدت بعض العروض في بداية المسرحية وخلال فترة الأجازة سافرت الفنانة مشيرة إسماعيل إلى أحد الدول العربية وجاء عرض للفرقة لعدة أيام في محافظة بورسعيد، ومثل غياب مشيرة أزمة لا بدّ من حلها بسرعة، حتى رشحني الفنان محمود مرسي وكان أستاذي في المعهد، وأدين له بالفضل وواجهتني أزمة كبيرة، فلم يكن هناك ورق محدد أحفظ منه فقد كان هناك تغييرات في النص بشكل يومي نتيجة ارتجال الفنانين على المسرح وكان الأمر صعب اولا فكرة التمثيل وسط هؤلاء العمالقة أحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي وحسن مصطفى وكريمة مختار، وثانيا تغييرات النص فاعطوني الكثير من الورق والشرائط وكان يجب أن أحفظ كل ذلك خلال 3 أيام فقط قبل العرض واقف على خشبة المسرح، ولم اكن اعرف اماكن الدخول والخروج من خشبة المسرح وساعدني سعيد صالح في ذلك".ومن شدة نجاح العمل وارتباط الجمهور به فكر صناعه في تقديم جزء ثان من المسرحية، وهو ما رفضه '' أحمد زكي، قائلًا: ''لم يعد هناك جديد يُقدم''.