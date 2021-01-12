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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:42 م
فايزة كمال
فايزة كمال
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تعد الفنانة فايزة كمال واحدة من النجمات أصحاب الجمال المميز على الشاشة، وعينيها الزرقاوين كانت أحد أهم مصادر تميزها وجذب المشاهدين لها خلال مشوارها الفني الذي شاركت خلالها فيما يزيد عن 40 عملًا تلفزيونيًا وأكثر من 20 عملًا سينمائيًا إضافة إلى المسرحيات، وخاصة أن بدايتها على المسرح كانت سبب في زواجها الذي بدأ برهان بين زوجها المخرج مراد منير، والفنان صلاح السعدني.

كانت بداية عرض مسرحية الملك هو الملك في العام 1988، وكان أبطال المسرحية الملك محمد منير وصلاح السعدني وفايزة كمال التي كان أول عمل جمعها بمحمد منير وصلاح السعدني وكذلك مراد منير.

وفي أحد اللقاءات الفنية قال المخرج مراد منير: "راهني صلاح السعدني على أن فايزة كمال ستكون أسوأ ما في العرض، ولكنني كان لدي تأكيد على موهبتها وقدرتها الفنية، وكسبت الرهان وهو كان عبارة عن زجاجتين ويسكي".

وكان من بين مفاجآت المسرحية أيضًا أن السعدني في إحدى الجلسات الخاصة مع المخرج مراد منير، قال له: "ما تيجى نجوز فايزة لمحمد منير" وهو ما رواه مراد منير الذي قال: "السعدني في إحدى جلساتنا قال لي ما تيجي نجوز فايزة لمحمد منير هي بنت بريئة وروحا جميلة وبعدها دارات الأيام وتزوجت أنا من فايزة بحضور منير وصلاح"، وتم إعادة عرض مسرحية الملك هو الملك مرة أخرى في عام 2006.

ومن أهم المواقف في حياة الفنانة الراحلة فايزة كمال هو سماح الأزهر الشريف وموافقته لها بتقديم شخصية السيدة نفيسة، في عمل درامي لأول مرة، وربط الأزهر الموافقة بالتأكد من تمتع الشخصية التي ستؤدي الدور بسمعة طيبة وهو ما حدث بالفعل ووافق الأزهر للفنانة فايزة كمال لسمعتها الطيبة في أعمالها الفنية.

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