الخارجية الأمريكية تلغي زيارة مبعوثتها لدى الأمم المتحدة لتايوان

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن إلغاء جميع الرحلات الذي فرضته الوزارة هذا الأسبوع يشمل زيارة لتايوان كان من المزمع أن تقوم بها كيلي كرافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.وكان مقررا أن تزور كرافت تايوان من الأربعاء إلى الجمعة، مما دفع الصين للتحذير من أن واشنطن تلعب بالنار.وقال وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن كل رحلات هذا الأسبوع أُلغيت بما في ذلك رحلة له إلى أوروبا، في إطار انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.