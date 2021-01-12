إيبارشية ملوي تقتصر صلوات القداسات على الكهنة حتى نهاية يناير

أعلنت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، عن عدة إجراءات احترازية جديدة تطبق بكنائس ملوي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري.وأشارت إيبارشية ملوي في بيان لها إلى صلوات القداسات سوف تقتصر على أب كاهن واثنين من الشمامسة دون حضور شعبي، ويتم بث الصلوات عبر تقنية البث المباشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.وتابعت الإيبارشية أن صلوات الأكاليل سوف تقتصر على 10 أفراد من أسرتي العروسين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم الكنائس عقب كل صلاة تتم بها.