كورونا ينهي حياة زوجين في كفر قورص بالمنوفية

اتّشحت قرية كفر قورص، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية بالسواد حزنًا على وفاة زوجين بوباء كورونا.وقالت هالة محمد عبدالحميد، أحد أقارب الزوجين، إن الزوج أحمد رمضان، 56 عامًا، مدرس رياضيات) وكيل مدرسة أبو رقبة الثانوية كان قد أصيب بأزمة قلبية والأطباء رأو أنه لا بدّ أن يقوم بإجراء جراحة لتركيب دعامة في القلب، وأثناء تجهيزه للعملية اشتبه الطاقم الطبي في إصابته بكوفيد-19.وأثناء تواجده في العناية المركزة، أصيبت زوجته سحر شوقي عمارة، 50 سنة، ربة منزل، بالوباء القاتل وكانت في العزل المنزلي وساءت حالتها الصحية، ليتم نقلها للعناية المركزة في المستشفي الذي يتواجد فيها الزوج والذي توفي، لتلحقه بعد أيام زوجته التي لم تكن تعلم أبدًا بخبر وفاته.