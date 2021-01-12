تراجع سعر سهم «فايزر» بعد إعلان توقعات أرباح العام الحالي

تراجع سعر سهم شركة صناعة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تصريحات الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا عن توقعات أرباح الشركة خلال العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وتتراوح بين 3 و10ر3 دولار للسهم الواحد وهو ما يقل عن توقعات المحللين.وتراجع سهم فايزر اليوم بنسبة 3ر2% في صباح تعاملات بورصة نيويورك.وكان المحللون يتوقعون أن تكون أرباح الشركة خلال العام الحالي 18ر3 دولار للسهم بحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء.وعرض بورلا توقعات أرباح الشركة خلال كلمته أمام مؤتمر بنك جيه.بي.مورجان للرعاية الصحية اليوم الثلاثاء، حيث قال إن هذه التوقعات تتضمن المساهمة المحتملة من طرح لقاح الشركة المضادة لفيروس كورونا المستجد بالاشتراك مع شركة بيونتك الألمانية، وهو أول لقاح مضاد لكورونا يسمح باستخدامه في الولايات المتحدة.وقال بورلا إن الموقف الحالي موقف متغير حيث قدمت الشركة توقعاتها الأولية متأثرة بحالة الغموض المحيطة بجائحة فيروس كورونا المستجد. ففي حين كانت شركات الأدوية محور الاهتمام خلال العام الماضي بسبب السباق من أجل تطوير لقاحات وعلاجات مبتكرة لفيروس كورونا المستجد، تباطأ الطلب على المنتجات الأخرى لهذه الشركات.وأثر هذا على النتائج المالية للعديد من شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية وشركات التأمين وشركات الأدوية.