رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:31 م
إغلاق منشآت
إغلاق منشآت
هبه عويضه
طباعة
شن حى وسط الإسكندرية، مساء اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحلات، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا.

تم خلال الحملة المرور والتفتيش على تلك المنشآت بطريق الكورنيش، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين؛ بمشاركة الإدارات المعنية بالحي، وأسفرت عن إغلاق 3 منشآت، عبارة عن قاعة بروفات، كافيتريا، وكافيه، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد اللواء علاء يوسف خلال الحملة على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة بمدخل المنشأة، وتحقيق التباعد، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة والتخلص الآمن من المخلفات، وكذا تم التنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم.
إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

ترقيات المعلمين 2021.. رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين صحيفة أحوال المعلم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

أزمة «الأفيش».. حينما اعتزل أحمد مظهر الفن بسبب سعاد حسني

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي

«هيئة الكتاب» تحدد مواعيد العمل خلال الفترة الحالية

«ثقافة القليوبية» تناقش خطورة وصور التنمر

«دار الكتب» تعلن الاشتراك في المشروع الوطني للقراءة