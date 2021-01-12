إغلاق 3 منشآت مخالفة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية، مساء اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحلات، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا.تم خلال الحملة المرور والتفتيش على تلك المنشآت بطريق الكورنيش، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين؛ بمشاركة الإدارات المعنية بالحي، وأسفرت عن إغلاق 3 منشآت، عبارة عن قاعة بروفات، كافيتريا، وكافيه، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأكد اللواء علاء يوسف خلال الحملة على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة بمدخل المنشأة، وتحقيق التباعد، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة والتخلص الآمن من المخلفات، وكذا تم التنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم.