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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

من هو محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الجديد؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:30 م
أبو العينين
أبو العينين
عائشة حسن
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أعلن مجلس النواب فوز النائب محمد أبو العينين، بمنصب وكيل مجلس النواب.

وولد محمد أبو العينين، عام 1951 في القاهرة، وأنهى دراسته الثانوية بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة عام 1969، والتحق بكلية التجارة الخارجية، جامعة حلوان.

وتخرج عام 1973 من كلية التجارة الخارجية بجامعة حلوان، وكان تاريخ 1974 بداية دخوله مجال الأعمال، أسس مع بعض الشركاء شركة للاستيراد والتصدير بالسوق الليبي، ولم تكن الشركة في حاجة إلى رأسمال حيث كان دورها التواصل مع المنتجين العالميين وشرح إمكانات السوق الليبي ودعوتهم لزيارته.

وعام 1976 أنشأ شركة لاستيراد السيراميك الإيطالي لمصر.

وعام 1983 افتتح أبو العينين، المصنع الأول لمجموعة سيراميكا كليوباترا بالعاشر من رمضان، واستخدم أحدث تكنولوجيا العالم في حينه، وبدأ بإنتاج 3500م2 وأربع خطوط ويعمل به 300 عام، واليوم يعمل بمجموعة كليوباترا أكثر من 25 ألف مهندس وفني وعامل وتصل صادراتها إلى 108 دول حول العالم وهي ثالث أكبر شركة في العالم في مجال إنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، ومزارًا لرؤساء مختلف الدول ومنهم رئيس الصين ورؤساء دول مجموعة الـ 15

وفي 1987 أسس شركة كليوباترا للإنتاج الزراعي، للمساهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

وعام 1992 أصبح رئيسا للغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، وتم انتخابه بالإجماع رئيسًا للغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، وما زال رئيسها حتى الآن.

وفي عام 1994 أصبح عضوًا بالمجلس الرئاسي المصري الأمريكي، وتم اختياره عضوًا بالمجلس الرئاسي المصري الأمريكي الذي يضم أبرز رجال الأعمال من البلدين المعنيين بتشجيع التعاون بينهما.

وفي الفترة من 1995 - 2000 أصبح عضوا بغرفة رجال الأعمال الأمريكية وعضو المجلس الرئاسى المصرى الأمريكى عقب اجتماع المجلس مع الرئيس الأمريكى بيل كلينتون.

وفي الفترة من 1995 - 2000، تم تعيينه عضوًا بمجلس الشعب المصري لمدة 5 سنوات.

وعام 1996 أسس كليوباترا سيليكون فالي، كأول شركة لتصنيع الكروت الذكية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

واختير عام 1999 رئيسًا للشعبة العامة للمستثمرين، حيث تم انتخابه رئيسًا للشعبة العامة للمستثمرين، وما زال رئيسًا منتخبًا لها لعدة دورات حتى الآن.

وفي الفترة من 2000 - 2005 أصبح رئيسًٍا للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، وتم انتخابه عضوًا بمجلس الشعب المصري عن دائرة الجيزة.

وتم أيضًا انتخابه بالإجماع رئيسًا للجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس الشعب لمدة 5 سنوات.

واختير من 2005 - 2007 رئيسًا للجنة البرلمانية الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية.

وتم انتخابه بالإجماع رئيسًا للجنة البرلمانية الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية، والتي شكلتها الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط استجابة لاقتراح مقدم منه، وضمت اللجنة ممثلين لبرلمانات 20 دولة أوروبية وعربية بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي.

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