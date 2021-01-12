علاء فؤاد: القيادة السياسية حريصة على تثبيت دعائم دولة القانون

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: بصفتي ممثل الحكومة الدائم أنقل للأعضاء مباركات رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزارات، متمنيين لسيادتكم التوفيق وسداد خطاكم.وتابع فؤاد: نشكر الحكومة بمد يد التعاون لمجلس النواب انطلاقا من وحدة التكاتف والتعاون من أجل تحقيق مصلحة الوطن.وتابع: الدولة قادرة على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في وقت قصير بفضل الإرداة الحقيقية التي تمتلكها القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد أن القيادة السياسية تحرص على تثبيت دعائم دولة القانون.