سالم: هناك اهتمام بإضافة محميات جديدة لجذب الزوار

قال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن هناك ٣٠ محمية في مصر يهتم بها الزوار، ومنها ١٣ محمية يتم زيارتها بشكل دوري، في مقدمتها محميات جنوب سينا والتي تضم رأس محمد وطابا وسانت كاترين، بينما محميات البحر الأحمر تضم وادي الجمال والجزر البعيدة والجزر الشمالية.وأوضح رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة خلال لـ"الدستور"، أن الزوار يهتموا بالتردد على المحميات المركزية بالقاهرة تضم محمية وادي دجلة والغابة المتحجرة ومحميات الفيوم تضم وادي الريان وقارون، منوها بأن هناك اهتمام بإضافة محميات جديدة على حسب الاتفاقات الدولية طبقا للجان العلمية لزيادة عدد المحميات طبقا للطبيعة الجغرافيا.وأشار "سالم"، إلى أن الزوار مهتمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المحميات، موضحا أنه يتم تطبيق الإجراءات داخل المحميات ومنع الاحتفالات التي تدعو لهذا الشأن.