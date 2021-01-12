وزير شئون المجالس النيابية: مجلس النواب هو منبر الأمة في الدستور

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية إن مجلس النواب هو دار الشعب ومنبر الأمة في الدستور، جاء مجلس النواب أول السلطات وله أوسع الاختصاصات.وتابع فؤاد: القاعة اليوم شاهدة على تاريخ مشرف من الديمقراطية، وأتشرف بالتقدم بخالص التبريكات على ثقة الشعب المصري لتكونوا نوابه صائنين لحريتهم وقادرين على تحقيق مطالبهم.وتوجه بالشكر لكلا من المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وكلا من النائبين المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، بعد فوزهما بوكالة المجلس، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.