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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد أبو العينين: الرئيس السيسي حقق المعجزات في وقت قصير

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:16 م
أبو العينين
أبو العينين
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عقب فوزه بمنصب وكيل مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صانع النهضة المصرية الحديثة، حقق المعجزات في وقت قصير لبناء مستقبل باهر وخطوات استباقية، أراد بها أن يبني بلدا كبيرة غير تقليدية، وينقل مصر لمكانة كبيرة.

وتابع أبو العينين أن وجودنا اليوم في هذا المشهد الحضاري الكبير، وتمثيل غير مسبوق لعظيمات مصر، وتمثيل لائق للشباب وذو الكفاءات المتعددة، فاليوم تم توجيه رسالة للعالم باستمرار مصر في طريقها نحو البناء والتنمية، وشكرا لكل مصري شارك في صنع المشهد الحضاري العظيم.

وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.

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