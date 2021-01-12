«التموين»: المراكز المتطورة تمثل 80% من إجمالي الخدمات

كشف المهندس طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن المراكز التموينية المتطورة تعمل من خلال منظومة التحول الرقمي وتمثل نسبة 80% من إجمالي خدمات التموين، والذي انعكس إيجابيا على المواطنين وخاصة بعد إنشاء الموقع الالكتروني دعم مصر ومصر الرقمي ليتم تقديم أغلب الخدمات مع انتشار فيروس كورونا إلكترونيا أون لاين.وقال حسن في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بالإسراع في إنشاء هذه المراكز وتخفيض الفترة الزمنية للانتهاء منها للاستفادة المواطنين بهذه الخدمة وتيسير الإجراءات عليهم وطالب بحسن المعاملة للجمهور واستقبال كافة الطلبات لهم للخدمات التموينية والعمل علي تنفيذها في أقصر فترة زمنية ممكنة.وقال إن هذه المراكز يتم الإسراع في تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين وتيسير الإجراءات للحصول علي الخدمة بشكل اشبه بالمعاملات البنكية.وأضاف أن هذه الخدمة للمستفيدين من أصحاب البطاقات أو استخراج البطاقات لهم ولا تشمل الخدمة للتجار أو البقالين أو أصحاب المخابز.