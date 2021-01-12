البرلمان اليمني عن تصنيف أمريكا لـ«الحوثي» جماعة إرهابية: قرار عادل

وجه رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني اليوم، رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بشأن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إنّ البركاني أكد في الرسالة أن القرار عادل ويلبي تطلعات الشعب اليمني وقواه السياسية ودافع للحل السياسي للأزمة اليمنية، ويعد توصيفًا دقيقًا لجماعة ارتكبت كل ما يستوجب لتصنيفها كجماعة إرهابية قتلت المدنيين واستهدفت البنى التحتية المدنية داخل وخارج اليمن في عمليات جهادية انغماسية.