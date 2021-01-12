من هو أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجديد؟

فاز المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق، وعضو مجلس النواب، بمنصب وكيل مجلس النواب.وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن المستشار أحمد سعد:عمل المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم، الأمين العام السابق لمجلس النواب، نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لكل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير التموين والتجارة الداخلية.حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة - أكاديمية الشرطة - بتقدير عام جيد جدا، كما حصل على الماجستير في القانون عام 1995.وعين فى وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة (قسم شرطة مدينة نصر) فى الفترة من 1681990 حتى 2751993، كما عين في هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993.ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1994، وعمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل اعتبارًا من 1 10 1990 وحتى 3092004.ندب لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة وذلك منذ عام 2001 حتى عام 2004، كما ندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية عام 2004.كما ندب للعمل مستشارا قانونيا لمحافظة الشرقية اعتبارًا من 1582004 بالإضافة إلى عمله الأصلى وفى غير أوقات العمل الرسمية، وعمل عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية وذلك اعتبارا من 1102004 حتى 152006.عمل مستشارا بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتبارًا من 1102004.أُعير للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتى لمدة 6 سنوات اعتبارًا من 152006.تم ترقيته إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 200995 اعتبارًا من 332009.عمل مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة اعتبارًا من 1992012 حتى 3092014، وندب للعمل مستشارا قانونيًا لوزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى عمله الأصلى.ثم بعد ذلك ندب للعمل مستشارا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى عمله الأصلى، وندب للعمل مستشارا قانونيا لمجلس النواب واعتذر عن الاستمرار في هذا الندب اعتبارا من 1102014.أصبح عضوا بالوفد الرسمى المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف عام 2014.وكذلك عضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في مايو 2014.