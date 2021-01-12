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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل النواب: الإنجاز الذي تحقق على يد الرئيس غير مسبوق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:08 م
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب
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قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب الجديد: أتقدم بشكري العميق على هذه الثقة الغالية التي منحتموني إياها وما أثقلها من مسئولية، وأؤكد أنني سأكون عند حسن ظنكم لي.. تحت قبة البرلمان قد تختلف الآراء وقد تتباين وجهات النظر وقد تحتد المناقشات ولكن لا مساس طالما صدقت النوايا واتحدت الأهداف لتخرج للشعب المصري أصوب القرارات وأصوب التشريعات.

وتابع سعد الدين: أن الانجاز الذي تحقق السنوات القليلة الماضية على يد الرئيس إنجاز غير مسبوق ولم نكن نحلم به بعد الانهيار الذي لاحق الدولة بثورة 25 يناير، وأن المرحلة القادمة هي استكمال عملية البناء والإصلاح والتنمية.

وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.

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