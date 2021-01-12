171 وفاة و9908 إصابات بكورونا في تركيا

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء تسجيل 171 وفاة، و9908 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الصحة التركية، أن إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا ارتفع إلى 23152 و2346285 إصابة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 2218464 بعد تسجيل 10013 حالة شفاء جديدة.